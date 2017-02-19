Миасские молодожёны приехали к ЗАГСу на тягачах

Молодожёны в Миассе удивили горожан выбором автомобилей для свадебного кортежа, к ЗАГСу жених и невеста с друзьями приехали на тягачах, фотографиями и видеозаписями необычного зрелища южноуральцы поделились в соцсети.

Колонна из трёх грузовых автомобилей, украшенных воздушными шарами, прокатилась по Миассу днём 18 февраля. Машины привлекали внимание очевидцев громкими сигналами клаксонов. В комментариях под фотографиями жители Миасса порадовались изобретательности молодых людей и пожелали счастья новой семье. Нашлись, впрочем, и те, кто посчитал такую затею помехой движению. Горожане пошутили, что теперь нужно ждать свадьбы на тракторах или на танках.