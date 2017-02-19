В Краснодаре временно изменили маршруты трамваев № 3 и 7

Трамваи № 3 и 7 меняют свое движение, начиная с улицы Каляева при движении в сторону Славянского микрорайона. Вагоны направляют на конечную остановку в Юбилейном микрорайоне вместо Славянского, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Изменения в движении связаны с ремонтными работами на участке между улицами Славянской и Толбухина — там ликвидируют порыв на участке водопровода. Восстановить нормальный режим работы трамваев планируют к утру 20 февраля.