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13:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве в воскресенье дежурят 6,5 тыс. правоохранителей

Как сообщили в полиции, «чтобы не допустить каких-либо провокаций или конфликтных ситуаций, усиленно патрулируют наряды на Майдане Незалежности, Крещатике и Европейской площади».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье в Киеве 6,5 тысяч правоохранителей обеспечивают правопорядок в связи с массовыми мероприятиями, посвященными третьей годовщине Революции достоинства, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

«Чтобы не допустить каких-либо провокаций или конфликтных ситуаций, усиленно патрулируют наряды на Майдане Незалежности, Крещатике и Европейской площади», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители немедленно будут реагировать на все правонарушения и принимать меры по их пресечению.

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В центральной части Киева установлены фильтрационные контрольно-пропускные пункты.

Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок во время массовых мероприятий, толерантно относиться друг к другу и содействовать правоохранителям в исполнении их функций по охране правопорядка.

Напомним, в субботу на Майдане Незалежности в Киеве прошло вече, приуроченное к третьей годовщине гибели людей в ходе Революции достоинства. По данным отдела коммуникации полиции Киева, к охране порядка в центре города были привлечены около 5 тыс. правоохранителей.

Комментарии
1
конь педальный
Под провокациями надо полагать мирное закидывание полицейских коктейлями Молотова, устройство баррикад и сожжение покрышек перед ними, а также прыжки с кастрюлями га головах.
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