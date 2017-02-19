В Киеве в воскресенье дежурят 6,5 тыс. правоохранителей
Как сообщили в полиции, «чтобы не допустить
Как сообщили в полиции, «чтобы не допустить
КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье в Киеве 6,5 тысяч правоохранителей обеспечивают правопорядок в связи с массовыми мероприятиями, посвященными третьей годовщине Революции достоинства, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
«Чтобы не допустить каких-либо провокаций или конфликтных ситуаций, усиленно патрулируют наряды на Майдане Незалежности, Крещатике и Европейской площади», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители немедленно будут реагировать на все правонарушения и принимать меры по их пресечению.
В центральной части Киева установлены фильтрационные
Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок во время массовых мероприятий, толерантно относиться друг к другу и содействовать правоохранителям в исполнении их функций по охране правопорядка.
Напомним, в субботу на Майдане Незалежности в Киеве прошло вече, приуроченное к третьей годовщине гибели людей в ходе Революции достоинства. По данным отдела коммуникации полиции Киева, к охране порядка в центре города были привлечены около 5 тыс. правоохранителей.