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14:29 (мск), источник: Sputniknews.kz

Горнолыжная трасса появится в Баянауле

В ближайшие два года власти Павлодарской области обещают построить горнолыжную трассу в курортной зоне Баянаул.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 фев — Sputnik. Горнолыжная трасса и горнолыжный спуск будут построены в Баянауле в ближайшие два года, заявил на отчетной встрече с населением аким Павлодарской области Булат Бакауов.

На вопрос тренера Дениса Кривушкина глава региона сообщил, что пока в Баянауле, к сожалению, нет условий для развития этих видов спорта, но они будут создаваться.

«Мы пригласили проектную организацию, финансирование на приобретение канатной дороги у нас есть. В течение ближайших двух лет там появятся лыжная трасса и горнолыжный спуск», — заявил Бакауов.

На развитие горнолыжного туризма в Баянауле из местного бюджета планируется выделить около 5 миллиардов тенге.

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