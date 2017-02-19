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14:11 (мск), источник: 365info.kz

Толпа фанатов встречала Димаша Кудайбергена в аэропорту

Димаш Кудайберген опубликовал в Instagram видео встреч с фанатами в аэропортах.

Источник: 365info.kz

Пользующийся бешеной популярностью в Китае казахстанский исполнитель считает, что такая любовь поклонников — и есть счастье для артиста. «Самое большое счастье для артиста… Ожидание в аэропорту… Города Пекин и Чанду», — прокомментировал он публикацию.

На записи видно, как огромное количество людей восторженно приветствуют своего кумира, снимают его на видео, бегут за ним к автобусу. На китайском ТВ показали пока лишь 5 выпусков конкурса I am a singer с участием Димаша Кудайбергенова.

Этого оказалось достаточно, чтобы китайцы полюбили казахстанского исполнителя с невероятным голосом.

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