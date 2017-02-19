МЧС предупреждает калининградцев об опасности выхода на тонкий лёд

В ведомстве отмечают, что каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Безопасным для человека считается лёд толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в солёной. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трёх дней, то прочность льда снижается на 25%, — отмечают в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что прочность льда можно определить визуально: голубого цвета — прочный, белого — прочность его в два раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — абсолютно ненадёжен.

В случае чрезвычайного происшествия не следует поддаваться панике. «Не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лёд. Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу в ту сторону, откуда пришли», — рекомендуют в МЧС.

В ведомстве отметили, что в случае если вы стали свидетелем ЧП, то необходимо вооружиться любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. «Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье. Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест. Осторожно вытащите пострадавшего на лёд и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны. Ползите в ту сторону, откуда пришли. Доставьте пострадавшего в тёплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте алкоголь — в подобных случаях это может привести к летальному исходу», — пояснили в МЧС.

Для вызова спасателей следует звонить по номеру «01» (с мобильного телефона ― «112»). Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области ― 79−99−99.