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14:39 (мск), источник: Калининград.Ru

МЧС предупреждает калининградцев об опасности выхода на тонкий лёд

МЧС предупреждает калининградцев об опасности выхода на тонкий лёд. Ведомство призывает жителей области соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Источник: Калининград.Ru

В ведомстве отмечают, что каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Безопасным для человека считается лёд толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в солёной. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трёх дней, то прочность льда снижается на 25%, — отмечают в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что прочность льда можно определить визуально: голубого цвета — прочный, белого — прочность его в два раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — абсолютно ненадёжен.

В случае чрезвычайного происшествия не следует поддаваться панике. «Не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лёд. Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу в ту сторону, откуда пришли», — рекомендуют в МЧС.

В ведомстве отметили, что в случае если вы стали свидетелем ЧП, то необходимо вооружиться любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. «Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье. Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест. Осторожно вытащите пострадавшего на лёд и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны. Ползите в ту сторону, откуда пришли. Доставьте пострадавшего в тёплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте алкоголь — в подобных случаях это может привести к летальному исходу», — пояснили в МЧС.

Для вызова спасателей следует звонить по номеру «01» (с мобильного телефона ― «112»). Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области ― 79−99−99.

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