Из Алматы вывезли 1 800 кубометров снега
По состоянию на 12.00 часов дня выпало до десяти сантиметров снега.
По состоянию на 12.00 часов дня выпало до десяти сантиметров снега.
Коммунальные службы вывезли из Алматы 1 800 кубометров снега, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на управление природных ресурсов и регулирования природопользования.
Сообщается, что с
Организованы колонны спецтехники по сгребанию снега и производится его вывоз. В уборке снега коммунальными службами было задействовано 415 единиц спецтехники. Количество дорожных рабочих составило 1 005 человек. Сейчас особое внимание уделено очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов».
«В районных акиматах и акимате Алматы организованы круглосуточные дежурства по контролю за производством работ по уборке и вывозу снега», — прокомментировали в акимате.