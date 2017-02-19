Из Алматы вывезли 1 800 кубометров снега

Коммунальные службы вывезли из Алматы 1 800 кубометров снега, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

Сообщается, что с 18—19 февраля 2017 года в городе происходит выпадение осадков виде дождя с переходом в снег, которое продолжается по настоящее время. По состоянию на 12.00 часов дня выпало до десяти сантиметров снега. Коммунальными службами производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами. Посыпано 500 тонн.

Организованы колонны спецтехники по сгребанию снега и производится его вывоз. В уборке снега коммунальными службами было задействовано 415 единиц спецтехники. Количество дорожных рабочих составило 1 005 человек. Сейчас особое внимание уделено очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов».

«В районных акиматах и акимате Алматы организованы круглосуточные дежурства по контролю за производством работ по уборке и вывозу снега», — прокомментировали в акимате.