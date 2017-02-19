МВД сообщило о восьми тысячах участников Крестного ходе в Петербурге

«В Крестном ходе приняли участие около восьми тысяч человек. Мероприятия прошло без инцидентов», — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель метрополии сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, в Крестном ходе участвовали более 10 тысяч человек

Ранее представитель метрополии сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, в Крестном ходе участвовали более 10 тысяч человек

Санкт-Петербургская епархия благословила два крестных хода 12 и 19 февраля вокруг Исаакиевского собора с молитвенным пением к преподобному Исаакию Далматскому. В это воскресенье крестный ход вокруг Исаакиевского собора объединен с крестным ходом, приуроченным ко Дню православной молодежи, к нему присоединились участники боевых действий в горячих точках, обратившиеся к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому с просьбой совершить панихиду по погибшим товарищам.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.