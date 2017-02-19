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15:06 (мск), источник: РИА Новости

МВД сообщило о восьми тысячах участников Крестного ходе в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Около восьми тысяч человек приняли участие в объединенном Крестном ходе у Исаакиевского собора в Петербурге, сообщил РИА Новости в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА Новости

«В Крестном ходе приняли участие около восьми тысяч человек. Мероприятия прошло без инцидентов», — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель метрополии сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, в Крестном ходе участвовали более 10 тысяч человек

Санкт-Петербургская епархия благословила два крестных хода 12 и 19 февраля вокруг Исаакиевского собора с молитвенным пением к преподобному Исаакию Далматскому. В это воскресенье крестный ход вокруг Исаакиевского собора объединен с крестным ходом, приуроченным ко Дню православной молодежи, к нему присоединились участники боевых действий в горячих точках, обратившиеся к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому с просьбой совершить панихиду по погибшим товарищам.

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Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности рассказал РИА Новости, что по Исаакиевскому собору возможны различные варианты «вплоть до государственно-конфессионального партнерства». Петербургские власти эту информацию пока не комментируют.

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