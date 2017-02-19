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15:05 (мск), источник: Nur.kz

Аким Павлодарской области предложил перенести празднование Наурыза на апрель

Булат Бакауов: 22 марта в нашем регионе еще зимняя погода.

Источник: Nur.kz

Глава Павлодарской области Булат Бакауов предложил отпраздновать праздник весеннего равноденствия Наурыз не 22 марта, а в апреле, сообщает Sputnik Казахстан.

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«На встрече с представителями интеллигенции в конце прошлого года я внес предложение по проведению этого праздника на должном уровне в апреле, так как 22 марта в нашем регионе — все еще зимняя погода, — сказал Булат Бакауов на отчетной встрече с населением.

Я считаю, когда наступит апрель, до конца месяца мы подберем место и вместе отметим этот праздник. Глава региона подчеркнул, что «пока это просто предложение».

«Если общественность отнесется к этому положительно, мы будем работать в этом направлении», — добавил аким.

В социальных сетях тут же началось активное обсуждение предложения Бакауова.

Большинство пользователей высказались против, считая, что нельзя переносить праздники, но есть и сторонники идеи главы региона.

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