Аким Павлодарской области предложил перенести празднование Наурыза на апрель

Глава Павлодарской области Булат Бакауов предложил отпраздновать праздник весеннего равноденствия Наурыз не 22 марта, а в апреле, сообщает Sputnik Казахстан.

«На встрече с представителями интеллигенции в конце прошлого года я внес предложение по проведению этого праздника на должном уровне в апреле, так как 22 марта в нашем регионе — все еще зимняя погода, — сказал Булат Бакауов на отчетной встрече с населением.

Я считаю, когда наступит апрель, до конца месяца мы подберем место и вместе отметим этот праздник. Глава региона подчеркнул, что «пока это просто предложение».

«Если общественность отнесется к этому положительно, мы будем работать в этом направлении», — добавил аким.

В социальных сетях тут же началось активное обсуждение предложения Бакауова.

Большинство пользователей высказались против, считая, что нельзя переносить праздники, но есть и сторонники идеи главы региона.