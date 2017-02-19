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16:10 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение большегрузов на участке трассы М-5 ограничено из-за гололёда

Предварительно ограничение действует до 22 часов 19 февраля.

Движение грузовых автомобилей временно ограничено на участке федеральной трассы М-5 от границы с Башкортостаном до Миасса из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, до вечера 19 февраля на части автодороги с 1548-го по 1780-й километр ожидаются обильные осадки и гололёд. В связи с таким прогнозом водителям большегрузов рекомендуют отложить поездку либо выбрать путь для объезда.

Добавим, что ориентировочное время снятия ограничения — 22 часа 19 февраля.

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