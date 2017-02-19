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17:07 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области из-за Солнца перестанут показывать телевизоры

С 18 февраля по 15 марта в Нижегородской области возможно ухудшение качества трансляции ряда эфирных телерадиоканалов из-за солнечной интерференции — воздействия Солнца на работу спутниковой сети связи. Об этом сообщает Нижегородский филиал РТРС.

В этот период в утренние и дневные часы могут наблюдаться помехи (вплоть до кратковременного пропадания сигнала) в эфире первого и второго цифровых мультиплексов и некоторых аналоговых каналов, а также ряда радиостанций. Ухудшение качества трансляции, вызванное Солнцем, может продолжаться от 5 до 24 минут в сутки.

«Используя свои технические возможности, Нижегородский филиал РТРС минимизирует влияние интерференции на качество трансляции. Благодаря этому большинство телезрителей региона из года в год не замечают “вмешательства” Солнца в эфир телерадиопрограмм», — говорится в сообщении.

Интерференция — это явление, когда Солнце, спутник связи и приёмная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце — мощный источник радиосигнала — оказавшись ровно позади спутника связи, «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей. Такое явление наблюдается дважды в год: ранней весной и осенью.

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