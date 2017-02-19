ГИБДД Башкирии обратилась к населению в связи с непогодой

А в случае поездки на личном автомобиле сотрудники полиции очень просят автомобилистов быть максимально внимательными в пути и не злоупотреблять маневрами на дороге.

Во избежание затруднений при уборке снега коммунальной техникой ГИБДД также попросило водителей не оставлять машины на краю проезжей части.

Напомним, по данным Башгидромета, сегодня, 19 февраля, по Башкирии ожидаются сильные снегопады с мощными порывами ветра со скоростью до 20 м/с. Ухудшение видимости на трассе возможно до 200 метров.