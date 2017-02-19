ГИБДД Башкирии обратилась к населению в связи с непогодой
Управление ГИБДД МВД по Башкирии опубликовало обращение к автомобилистам с просьбой воздержаться от дальних поездок без острой необходимости и лучше воспользоваться общественным транспортом.
Управление ГИБДД МВД по Башкирии опубликовало обращение к автомобилистам с просьбой воздержаться от дальних поездок без острой необходимости и лучше воспользоваться общественным транспортом.
А в случае поездки на личном автомобиле сотрудники полиции очень просят автомобилистов быть максимально внимательными в пути и не злоупотреблять маневрами на дороге.
Во избежание затруднений при уборке снега коммунальной техникой ГИБДД также попросило водителей не оставлять машины на краю проезжей части.
Напомним, по данным Башгидромета, сегодня, 19 февраля, по Башкирии ожидаются сильные снегопады с мощными порывами ветра со скоростью до 20 м/с. Ухудшение видимости на трассе возможно до 200 метров.