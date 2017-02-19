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16:22 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Польша намерена усложнить трудоустройство украинцев — СМИ

В Польше уже более 10 лет функционирует система заявлений, которая позволяет гражданам нескольких стран работать до 6 месяцев без оформления разрешения на работу.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Министерство труда, семьи и социальной политики Польши предложило обновить закон «О содействии трудоустройству», и тем самым существенно изменить процедуру трудоустройства украинцев, сообщает «Наш выбор».

В Польше уже более 10 лет функционирует система заявлений, которая позволяет гражданам нескольких стран работать до 6 месяцев без оформления разрешения на работу. Такая система действует для граждан Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, РФ и Украины.

Изменения, которые предлагается внести в закон «О содействия трудоустройству», касаются системы заявлений.

Эксперт по вопросам легализации пребывания, председатель Фонда развития «Вне границ» Ксения Наранович заявила, что вопрос заявлений теперь будет регламентироваться законом, а не приказом. Практика заявлений, которая изначально планировалась как временная, станет постоянной.

«В проекте закона ограничивается круг юридических лиц, которые в принципе могут оформлять разрешения на работу, разрешения на сезонную работу и заявления», — отметила она

В частности, теперь будет иметь значение, имел ли работодатель проблемы с Заведением социального страхования. Кроме того, заявления станут платными — 30 злотых (около 7 евро).

Также, согласно предлагаемым изменениям, в случае изменения данных работодателя — названия, формы юридического лица — разрешение на работу не надо будет менять.

«Это, безусловно, облегчение и для польских работодателей, и для иностранных работников. Так что, можно сказать, в некоторых моментах проект закона вносит больше ясности. Зато другие изменения беспокоят,» — заявила эксперт.

В частности, у работодателей появится больше бюрократических обязанностей.

Напомним, в начале февраля на нелегальной табачной фабрике под Варшавой были задержаны восемь человек, среди которых есть пять граждан Украины.

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