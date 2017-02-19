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16:44 (мск), источник: Tengrinews

В Жамбылской области простились с погибшими военными

Сейчас изучаются все обстоятельства трагедии.

Источник: Tengrinews

В войсковой части 91678 прошло прощание с погибшими в ущелье Коксай Жамбылской области 17 февраля военными, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров, сейчас изучаются все обстоятельства трагедии.

«Сейчас мы исследуем обстоятельства, почему именно в такую погоду наше подразделение выехало для выполнения учебных упражнений в ущелье Коксай. Мы получили все документы и их исследуем. По результатам этой проверки будет дана принципиальная и справедливая оценка действиям каждого должностного лица. Наряду с нашей комиссией, вы знаете, работает следственная группа во главе с военным прокурором, который проводит следственные мероприятия», — сказал он.

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Также Мухтаров отметил, что все расходы на погребение, установление памятников возложены на Минобороны.

«Наряду с этим, как сослуживцы Министерство обороны не оставит без внимания и поддержки семьи своих коллег», — сказал он.

Тела погибших уже начали выдавать родственникам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков навестил военнослужащих, пострадавших при сходе снежной лавины и находящихся в госпитале Таразского гарнизона, а также семьи погибших. Он выразил близким соболезнования. Также известно, что семьям военных, погибших при сходе лавины в Жамбылской области, предусмотрена выплата единовременной компенсации в размере пятилетнего денежного содержания.

Напомним, 17 февраля в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Всего в отработке учебных занятий принимали участие 23 человека. По данным пресс-службы Минобороны РК, в настоящее время поисково-спасательные работы в ущелье Коксай Жамбылской области завершены, погибли семь военнослужащих. В поисковых мероприятиях были задействованы военнослужащие Вооруженных Сил, оперативная группа ДЧС Жамбылской области, военнослужащие Пограничной службы со спецтехникой. Постановлением премьер-министра страны создана комиссия под руководством министра обороны.

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