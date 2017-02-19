В Жамбылской области простились с погибшими военными

«Сейчас мы исследуем обстоятельства, почему именно в такую погоду наше подразделение выехало для выполнения учебных упражнений в ущелье Коксай. Мы получили все документы и их исследуем. По результатам этой проверки будет дана принципиальная и справедливая оценка действиям каждого должностного лица. Наряду с нашей комиссией, вы знаете, работает следственная группа во главе с военным прокурором, который проводит следственные мероприятия», — сказал он.

Также Мухтаров отметил, что все расходы на погребение, установление памятников возложены на Минобороны.

«Наряду с этим, как сослуживцы Министерство обороны не оставит без внимания и поддержки семьи своих коллег», — сказал он.

Тела погибших уже начали выдавать родственникам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков навестил военнослужащих, пострадавших при сходе снежной лавины и находящихся в госпитале Таразского гарнизона, а также семьи погибших. Он выразил близким соболезнования. Также известно, что семьям военных, погибших при сходе лавины в Жамбылской области, предусмотрена выплата единовременной компенсации в размере пятилетнего денежного содержания.