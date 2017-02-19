В Жамбылской области простились с погибшими военными
Сейчас изучаются все обстоятельства трагедии.
Сейчас изучаются все обстоятельства трагедии.
В войсковой части 91678 прошло прощание с погибшими в ущелье Коксай Жамбылской области 17 февраля военными, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщил заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров, сейчас изучаются все обстоятельства трагедии.
«Сейчас мы исследуем обстоятельства, почему именно в такую погоду наше подразделение выехало для выполнения учебных упражнений в ущелье Коксай. Мы получили все документы и их исследуем. По результатам этой проверки будет дана принципиальная и справедливая оценка действиям каждого должностного лица. Наряду с нашей комиссией, вы знаете, работает следственная группа во главе с военным прокурором, который проводит следственные мероприятия», — сказал он.
Также Мухтаров отметил, что все расходы на погребение, установление памятников возложены на Минобороны.
«Наряду с этим, как сослуживцы Министерство обороны не оставит без внимания и поддержки семьи своих коллег», — сказал он.
Тела погибших уже начали выдавать родственникам.
Напомним, ранее сообщалось о том, что министр обороны РК
Напомним, 17 февраля в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Всего в отработке учебных занятий принимали участие 23 человека. По данным