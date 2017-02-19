На предстоящей неделе омичи будут работать всего три дня

Праздник Дня защитника Отечества в этом году принесет омичам несколько дополнительных выходных. Россиян, в том числе и омичей, интригует вопрос, сколько будут длиться предстоящие мини-каникулы. Следующая рабочая неделя будет чуть ли не самой короткой в 2017 году.

В этом году Госдума РФ приняла решение сделать 4 выходных в честь праздника. В связи с этим жители России будут работать только первые три дня недели: понедельник, вторник и среду. С четверга по воскресенье (с 23 по 26 февраля) включительно будут выходными. Более того, 22 февраля — сокращенный день. В среду работодатели могут отпустить сотрудников домой на 1 час раньше.

Мини-каникулы сложились из-за того, что один из дней январских каникул перенесли на пятницу, 24 февраля.

Отметим, в 2017 году в России отмечают юбилей праздника Дня защитника Отечества — ему исполняется 95 лет. Первый раз россияне праздновали его в 1922 году, но тогда он назывался «День Красной армии и флота». Торжество переименовали после развала СССР.

Напомним, что грядущая неделя — Масленичная. Как уже сообщал портал Om1.ru, в честь праздника весны состоится уже ставший традицией «БлинФест».