В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире яхту российского миллиардера

Однако судостроительная компания Nobiskrug подала иск, обвинив заказчика — Valla Yachts Limited — в нарушении контракта. Уточняется, что заказчик не перечислил в срок последний транш в размере 9,8 миллиона евро.

Пятого февраля яхту Sailing Yacht A («Парусная яхта А») направили из немецкого Киля в Испанию на отделочные работы. В конце весны ее предполагалось передать владельцу.

Помимо этого, у верфи возникли претензии в связи с долгами по субподрядным счетам, в итоге общая сумма иска выросла до 15,3 миллиона долларов.

​Британская Daily Mail писала в прошлом году, что длина яхты достигает 142 метров, а высота ее мачт превышает 90 метров. На судне восемь палуб, оно рассчитано на экипаж из 54 человек. По оценкам издания, стоимость яхты может составлять 450 миллионов долларов.