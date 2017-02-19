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17:42 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Активисты жгут шашки и взрывают петарды возле Укрэнерго

Под Укрэнерго несколько десятков активистов жгут шашки и бросают петарды.

Источник: Telegraf.com.ua

Участники вече на майдане Незалежности подошли к зданию ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

К Укрэнерго подошли несколько десятков людей, однако толпа продолжает подтягиваться. Всего в колонне, которая отправилась шествием после проведения вече на Майдане, насчитывается несколько сотен человек. Активисты жгут предметы, похожие на дымовые шашки, также слышны взрывы то ли от петард, то ли от взрывпакетов. В первом ряду шествия — народные депутаты от фракции «Самопомощь» Егор Соболев, Семен Семенченко, командир батальона ОУН Николай Кохановский.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями «Підтримую торговельну блокаду» и выкрикивают лозунги «Банду геть». Здание Укрэнерго окружено работниками правоохранительных органов.

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