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19:00 (мск), источник: VN.RU

20 минут прождала скорая, пока ей освободят проезд

Водителю «Скорой помощи» в Новосибирске пришлось в течение 20 минут уговаривать водителя грузовика, частично перегородившего проезд, уступить ему дорогу. Инцидент произошел сегодня днем в одном из дворов на улице Фрунзе.

Машина «Скорой помощи» около 20 минут простояла во дворе из-за частично перегороженного проезда в одном из дворов на улице Фрунзе в Центральном районе. Водитель скорой все это время пытался уговорить водителя грузовика уступить ему дорогу, но тот не хотел выполнить его просьбу.

«При попытке попросить отогнать грузовой автомобиль водитель неотложки услышал отказ, мотивированный тем, что время — это деньги, и водителю грузовика не хотелось потерять пару минут, для того чтобы пропустить скорую. Его даже не смутило то, что в машине скорой лежит тяжелобольной», — сообщает АСТ-54.

Очевидцы сообщили о ситуации во дворе владельцам других рядом стоящих легковых автомобилей, и те вскоре обеспечили карете «Скорой помощи» проезд.

Нежелание водителя грузовика освободить скорой проезд вызвало критику со стороны Интернет-пользователей.

— Не важно, кто тут прав или виноват, есть ли другой выезд или нет. Выкрутить руль на грузовике и сдвинуться на 20 см не сложно. А скорую все равно надо пропускать. Просто чисто по-человечески. Даже 1 минута простоя скорой может стоить кому-то жизни. Ну, не может водитель скорой проехать, опыта не хватает или реально места, пропусти, потом тебе это зачтется, — высказал свое мнение новосибирец Денис Кареткин (АСТ-54).

Напомним, в январе 2017 года в Новосибирске разразился скандал из-за того, что водитель заблокировал автомобиль «Скорой помощи» из-за того, что он якобы занял его парковочное место. После публикаций СМИ новосибирец стал получать угрозы по домофону и в соцсетях. Сам мужчина утверждает, что выезд он не преграждал, просто ему попался принципиальный водитель. В это же время на всю страну прогремела новость о том, что в Петропавловск-Камчатском 21-летний пациент скончался от сердечного приступа, пока водитель скорой пытался отстоять право первоочередного проезда. После этого ЧП в Минздраве даже принялись обсуждать законопроект, разрешающий таранить автомобили, не пропускающие карету «Скорой помощи».

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