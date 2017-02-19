Поврежденный при обстрелах участок ЛЭП под Авдеевкой восстановлен — ГСЧС

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Энергетики восстановили поврежденный участок линии электропередачи, питающей Авдеевку. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Также сообщается, что ведутся переговоры по продолжению работ на неподконтрольном Киеву участке.

Накануне Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод снова были обесточены в результате обстрелов. Авдеевка в конце января — начале февраля оставалась без света почти неделю из-за повреждения линий электропередачи. Ремонтные бригады не могли провести ремонт, так как обстрелы не прекращались. Тепло и вода поставлялось в город с перебоями за счет энергии с Авдеевского коксохима, который был вынужден остановить производство и работать на обогрев города. В воскресенье стороны конфликта достигли договоренности о перемирии для восстановления ЛЭП.

«По состоянию на 14.50, ремонтной бригадой “ДТЭК высоковольтные сети” восстановлена поврежденная воздушная линия электропередач на контролируемой территории. Продолжаются переговоры по восстановлению поврежденной линии электропередачи на неподконтрольной территории», — сообщила служба по ЧС.