Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
Турецкий министр сделал заявление об "аннексии Крыма Россией"
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Спецназ ВСУ окружил блокадников Донбасса: готовится штурм – СМИ
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Самый грязный город в мире
10«День без иммигрантов»
1275-летие Солнца нации
17:46 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Поврежденный при обстрелах участок ЛЭП под Авдеевкой восстановлен — ГСЧС

Согласно информации, ремонтная бригада восстановила поврежденную воздушную линию электропередач на контролируемой Украиной территории. Продолжаются переговоры по восстановлению ЛЭП на неподконтрольной территории.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Энергетики восстановили поврежденный участок линии электропередачи, питающей Авдеевку. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Также сообщается, что ведутся переговоры по продолжению работ на неподконтрольном Киеву участке.

Накануне Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод снова были обесточены в результате обстрелов. Авдеевка в конце января — начале февраля оставалась без света почти неделю из-за повреждения линий электропередачи. Ремонтные бригады не могли провести ремонт, так как обстрелы не прекращались. Тепло и вода поставлялось в город с перебоями за счет энергии с Авдеевского коксохима, который был вынужден остановить производство и работать на обогрев города. В воскресенье стороны конфликта достигли договоренности о перемирии для восстановления ЛЭП.

«По состоянию на 14.50, ремонтной бригадой “ДТЭК высоковольтные сети” восстановлена поврежденная воздушная линия электропередач на контролируемой территории. Продолжаются переговоры по восстановлению поврежденной линии электропередачи на неподконтрольной территории», — сообщила служба по ЧС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Евкуров: если бы натовцы сунулись, мы бы открыли огонь
Сенатор из США заявил о возможных новых санкциях против России
В Иране заявили о желании создать союз с РФ на Ближнем Востоке
Испытания российской военной техники в Арктике сняли на видео
В Германии планируют депортировать рекордное число мигрантов
В Донбассе на время прекратили огонь для ремонта ЛЭП в Авдеевке
Более 30 человек погибли при взрыве на рынке в столице Сомали
В нескольких городах Белоруссии прошли митинги «нетунеядцев»
Спорт
Немец Шемпп выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону Немецкий биатлонист Симон Шемпп стал победителем гонки с общего старта на чемпионате мира, который завершился в австрийском Хохфильцене
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Младенца забрали из семьи из-за нестандартных взглядов отца Органы опеки решили, что пребывание с родителями может быть для малыша опасным, так как его папа не является сторонником грудного вскармливания.  
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь