Митинг в центре Киева: Протестующие намерены установить палатки в правительственном квартале

Так, по словам Коханивского, ожидается, что в ближайшее время участникам акции подвезут палатки.

О таком намерении объявили организаторы акции, в числе которых — народные депутаты от фракции «Самопомощь» Егор Соболев, Семен Семенченко и командир батальона «ОУН» Николай Коханивский.

Участники шествия, начавшегося сразу после завершения на Майдане Независимости вече по вопросу блокады торговли с временно оккупированными территориями Донбасса, планируют поставить на углу ул. Институтской и Банковой палатки, пишет Укринформ.

«Сейчас подвезут палатки, и мы останемся здесь», — сказал он и добавил, что участники протеста будут находиться возле Банковой, пока не будет принято решение о запрещении торговли с временно оккупированными территориями.

Позднее Кохановский уточнил, что доставка 2−3 палаток ожидается в ближайшие полчаса.

Он также пообещал, что акция и в дальнейшем будет проходить мирно, никаких силовых методов участники шествия не будут применять.

В настоящее время участники шествия прекратили жечь дымовые шашки и бросать петарды, обстановка в центре Киева спокойная.

Отметим, что под АП около 500 протестующих требуют прекратить торговлю с оккупированным Донбассом.

Ранее в столичной полиции сообщили, что мероприятия в центре Киева проходят без происшествий, однако в одном из автомобилей был обнаружен автомат.

Напомним, сегодня к охране правопорядка в Киеве привлечено 6,5 тыс. правоохранителей. Усиление полицейских нарядов связано с массовыми мероприятиями, которые проходят в городе, посвященными третьей годовщине Революции достоинства и чествованию памяти погибших героев Небесной сотни.