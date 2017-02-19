Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Чуркин вступил в перепалку с американцами по поводу Крыма
Скончался российский двукратный олимпийский чемпион
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Чем занять пустую стену? Идеи пора освежить
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Специалист рассказал, как справиться с бессонницей за неделю
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
9Самый грязный город в мире
18:57 (мск), источник: ТАСС

SpaceX впервые отправила к МКС корабль Dragon с комплекса 39А

Ракета-носитель Falcon 9 с «грузовиком» стартовала с космодрома на мысе Канаверал.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания SpaceX осуществила запуск корабля Dragon к Международной космической станции (МКС).

Ракета-носитель Falcon 9 с «грузовиком» стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

SpaceX впервые произвела запуск с комплекса 39А, который не использовался в таких целях с момента завершения эксплуатации шаттлов (кораблей многоразового использования) в 2011 году.

На борту Dragon находится около 2,5 т грузов: продовольствие, материалы для проведения научных экспериментов, в том числе устойчивые к воздействию антибиотиков бактерии

Специалистам компании также удалось в очередной раз осуществить управляемый спуск нижней ступени ракеты на специально оборудованный посадочный комплекс.

В субботу старт Dragon был отменен в целях предосторожности за 13 секунд до запуска из-за возможных технических неполадок, связанных с системой управления вектором тяги двигателя. Глава SpaceX Илон Маск после этого написал в сети микроблогов Twitter, что иных проблем с запуском не было.

Он также заверил, что решение об отмене старта было принято исключительно в целях предосторожности, реальной опасности практически не было.

Комментарии
1
Аркадий Тишин
Это что же теперь Прогрессы будут не нужны из-за ненадежного и более дорогого корабля? Чем же ответит Роскосмос?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белый дом: спецслужбы доказали отсутствие связей между предвыборным штабом Трампа и РФ
Белый дом: спецслужбы опровергли связи между Трампом и Россией
Иран заявил о стремлении создать на Ближнем Востоке союз с РФ
Испытания российской военной техники в Арктике сняли на видео
В Германии планируют депортировать рекордное число мигрантов
Сенатор из США заявил о возможных новых санкциях против России
Более 30 человек погибли при взрыве на рынке в столице Сомали
В нескольких городах Белоруссии прошли митинги «нетунеядцев»
Спорт
Пьедестал близко, а не укусишь. Шипулин снова четвертый на ЧМ Антон Шипулин из-за двух промахов в масс-старте не смог завоевать награду в последней личной гонке чемпионата мира в Хохфильцене
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь