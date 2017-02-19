SpaceX впервые отправила к МКС корабль Dragon с комплекса 39А

Ракета-носитель Falcon 9 с «грузовиком» стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

SpaceX впервые произвела запуск с комплекса 39А, который не использовался в таких целях с момента завершения эксплуатации шаттлов (кораблей многоразового использования) в 2011 году.

На борту Dragon находится около 2,5 т грузов: продовольствие, материалы для проведения научных экспериментов, в том числе устойчивые к воздействию антибиотиков бактерии

На борту Dragon находится около 2,5 т грузов: продовольствие, материалы для проведения научных экспериментов, в том числе устойчивые к воздействию антибиотиков бактерии

Специалистам компании также удалось в очередной раз осуществить управляемый спуск нижней ступени ракеты на специально оборудованный посадочный комплекс.

В субботу старт Dragon был отменен в целях предосторожности за 13 секунд до запуска из-за возможных технических неполадок, связанных с системой управления вектором тяги двигателя. Глава SpaceX Илон Маск после этого написал в сети микроблогов Twitter, что иных проблем с запуском не было.

Он также заверил, что решение об отмене старта было принято исключительно в целях предосторожности, реальной опасности практически не было.