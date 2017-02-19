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22:06 (мск), источник: РИА Крым

«Артек» стал Детской площадкой Года экологии в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости (Крым). С проведения Всероссийского экологического урока 18 февраля «Артек» начал свою работу как Детская площадка Года экологии в России, сообщает пресс-служба Международного детского центра.

Во время экоурока, который проходил посредством видеосвязи детского центра с аудиторией МГУ им. Ломоносова, артековцы смогли задать вопросы о главных направлениях природоохранной деятельности в России и мире министру природных ресурсов и экологии России Сергею Донскому. Урок транслировали на официальных сайтах Минприроды России и Биологического факультета МГУ. В конце урока артековцы второй смены лагерей «Лазурный» и «Кипарисный» написали экологический диктант. Его специально разработали научные сотрудники и преподаватели биологического факультета МГУ. Позже диктант напишут дети из других лагерей «Артека».

«Каждый человек должен быть как финансово грамотным, культурным, так и экологически грамотными. И это происходит не только за счет уроков или лекций больших ученых. Это происходит, когда ребенок живет в таком пространстве, как “Артек”. “Артек” — это место, где ощущаешь себя внутри экосистемы: большая природная территория на берегу моря, окруженная горами, включающая 102 га парков. Если мы вместе будем экологически грамотными, будем чувствовать ту окружающую среду, которая нам дает возможность жить, то и Красная книга нам не понадобится», — отметил директор Международного детского центра Алексей Каспржак.

В качестве Детской площадки Года экологии в России «Артек» выступит интегратором тематических просветительских мероприятий, которые пройдут в различных регионах Российской Федерации при координации Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Главным событием артековских экомероприятий в нынешнем году станет Вторая экологическая смена, которая утверждена в качестве официального мероприятия Года экологии в России.

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