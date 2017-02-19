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18:56 (мск), источник: 112.ua

В правительственном квартале установили палатку, протестуют около 200 человек

В районе проведения акции дежурят около 300 полицейских и бойцов Нацгвардии. Там же людей проверяют на рамках металлоискателей.

Источник: 112.ua

В районе Администрации президента в правительственном квартале была установлена палатка, всего там протестуют порядка двух сотен человек, сообщает с места события корреспондент «112 Украина».

«Акция под АП длится уже несколько часов. Сейчас она проходит мирно, без провокаций, тут находятся около двух сотен человек… Там уже установили одну палатку, возле кордона нацгвардейцев. Люди обещают, что сейчас привезут еще одну палатку и она будет значительно больше первой», — передает корреспондент.

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Под АП требуют прекратить торговлю с оккупированным Донбассом, митингующие принесли петарды, — корреспондент

В районе проведения акции дежурят около 300 полицейских и бойцов Нацгвардии. Там же людей проверяют на рамках металлоискателей.

Отметим, как известно, под АП требуют прекратить торговлю с оккупированным Донбассом. Организаторы акции заявили о намерении установить палатки в правительственном квартале.

Ранее в столичной полиции сообщили, что мероприятия в центре Киева проходят без происшествий, однако в одном из автомобилей был обнаружен автомат.

Напомним, сегодня к охране правопорядка в Киеве привлечено 6,5 тыс. правоохранителей. Усиление полицейских нарядов связано с массовыми мероприятиями, которые проходят в городе, посвященными третьей годовщине Революции достоинства и чествованию памяти погибших героев Небесной сотни.

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