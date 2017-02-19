Жители Тараза зажгли свечи в память о погибших под лавиной военных
Сообщение о траурной акции распространили в соцсетях, к месту сбора пришли чуть более 10 человек. К волонтёрам присоединялись случайные прохожие.
Сообщение о траурной акции распространили в соцсетях, к месту сбора пришли чуть более 10 человек. К волонтёрам присоединялись случайные прохожие.
В соцсетях Тараза неравнодушные жители призвали всех желающих почтить память молодых воинов, погибших 17 февраля при сходе снежной лавины в ущелье Коксай Жуалынского района Жамбылской области. Вечером люди собрались на аллее Атшабар.
«Люди, жители Жамбылской области, все мы знаем о трагедии, которая произошла в горах, погибли
Они также призывали увеселительные заведения города провести минуту молчания в память о погибших. Собравшихся вечером у монумента погибшим в Великой Отечественной войне жамбылцам было немного — полтора десятка волонтёров. Некоторые случайные прохожие присоединялись к этому траурному митингу. Здесь не звучали речи, жители Тараза тихо зажгли свечи и возложили гвоздики.
«Жаль, что хорошую инициативу не поддержали широкие слои нашей общественности, — поделился мнением житель города Денис Кронов. — Где наши активисты, гражданское общество? Страшная трагедия в наше мирное время произошла».
Снежная лавина сошла 17 февраля в ущелье Коксай Жамбылской области. Солдаты