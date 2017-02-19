Жители Тараза зажгли свечи в память о погибших под лавиной военных

В соцсетях Тараза неравнодушные жители призвали всех желающих почтить память молодых воинов, погибших 17 февраля при сходе снежной лавины в ущелье Коксай Жуалынского района Жамбылской области. Вечером люди собрались на аллее Атшабар.

«Люди, жители Жамбылской области, все мы знаем о трагедии, которая произошла в горах, погибли солдаты-контрактники, наши с вами земляки. Этим парням было от 22 до 29 лет, некоторые так и не завели семьи, у других остались дети сиротами. И это в мирное время. Это наша общая боль и скорбь. И если наше областное руководство, командование Южного округа не может объявить траур по погибшим, то давайте мы сами сделаем это, почтим память погибших», — написали волонтёры в социальных сетях.