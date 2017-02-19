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18:51 (мск), источник: Informburo.kz

Жители Тараза зажгли свечи в память о погибших под лавиной военных

Сообщение о траурной акции распространили в соцсетях, к месту сбора пришли чуть более 10 человек. К волонтёрам присоединялись случайные прохожие.

В соцсетях Тараза неравнодушные жители призвали всех желающих почтить память молодых воинов, погибших 17 февраля при сходе снежной лавины в ущелье Коксай Жуалынского района Жамбылской области. Вечером люди собрались на аллее Атшабар.

«Люди, жители Жамбылской области, все мы знаем о трагедии, которая произошла в горах, погибли солдаты-контрактники, наши с вами земляки. Этим парням было от 22 до 29 лет, некоторые так и не завели семьи, у других остались дети сиротами. И это в мирное время. Это наша общая боль и скорбь. И если наше областное руководство, командование Южного округа не может объявить траур по погибшим, то давайте мы сами сделаем это, почтим память погибших», — написали волонтёры в социальных сетях.

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Они также призывали увеселительные заведения города провести минуту молчания в память о погибших. Собравшихся вечером у монумента погибшим в Великой Отечественной войне жамбылцам было немного — полтора десятка волонтёров. Некоторые случайные прохожие присоединялись к этому траурному митингу. Здесь не звучали речи, жители Тараза тихо зажгли свечи и возложили гвоздики.

«Жаль, что хорошую инициативу не поддержали широкие слои нашей общественности, — поделился мнением житель города Денис Кронов. — Где наши активисты, гражданское общество? Страшная трагедия в наше мирное время произошла».

Снежная лавина сошла 17 февраля в ущелье Коксай Жамбылской области. Солдаты горно-егерской роты специального назначения во время инцидента находились на занятиях по боевой подготовке. Погибли семеро военнослужащих: младший сержант М. Т. Кыдырбаев, 1991 года рождения, младший сержант А. К. Ерисбаев, 1992 года рождения, рядовой контрактной службы Т. К. Кенесов, 1993 года рождения, младший сержант А. Ж. Аралбаев, 1988 года рождения, рядовой контрактной службы Н. К. Шакен, 1995 года рождения, ефрейтор М. Б. Турысмаганбетов, 1991 года рождения, старший лейтенант А. К. Мошабаев, 1991 года рождения. Гибель военнослужащих при сходе лавины в Жамбылской области расследует военная прокуратура Южного региона. По факту ЧП создана специальная комиссия, которой предстоит расследовать причины гибели военнослужащих.

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