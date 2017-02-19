Как прошли марши против декрета о «тунеядцах» в областных центрах

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Несанкционированные массовые митинги и шествия за отмену декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» состоялись в пяти областных центрах Беларуси.

В апреле 2015 года Александр Лукашенко подписал так называемый декрет «о тунеядцах», согласно которому неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата налога влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам.

С чего все началось?

Вечером в минувшую пятницу в белорусской столице прошел «Марш рассерженных белорусов», которые протестовали против декрета о «тунеядцах». Акция по некоторым оценкам собрала от тысячи до трех тысяч человек. В ней участвовали в том числе представители оппозиции: Николай Статкевич, Павел Северинец и Владимир Некляев. Марш начался на Октябрьской площади, митингующие прошли по проспекту Независимости до здания Министерства по налогам и сборам.

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