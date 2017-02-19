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21:22 (мск), источник: НТА-Приволжье

Предупреждение в связи с метелью и гололедом объявлено в Нижегородской области на 20 февраля

Синоптики прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи.

Предупреждение в связи с метелью и гололедом объявлено в Нижегородской области на 20 февраля. Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 20 февраля в течение дня в некоторых районах Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается юго-западный ветер до 13−18 м/с, сильный снег, метель, гололед, налипание мокрого снега.

В связи с такими погодными условиями синоптики прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи.

Кроме этого, возможно нарушение в работе объектов ЖКХ, обрушение слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой.

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