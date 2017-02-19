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19:06 (мск), источник: Om1.ru

Берегись сосулек: МЧС предупреждает омичей о сходе снега с крыш

Чтобы на голову не свалилась ледяная глыба или сосулька, достаточно соблюдать осторожность и не разгуливать под балконами и вблизи домов.

С приближением весны омичей подстерегает опасность — с крыш зданий начинает сходить снег. Также погодные условия способствуют образованию сосулек, что также крайне опасно для людей.
ГУ МЧС по Омской области напоминает жителям региона об угрозе и советует соблюдать осторожность.

Как сообщают в ведомстве, чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домой необходимо обходить стороной.

Крайне опасно подходить близко к стенам зданий — велика вероятность, что сверху свалится лед. Если с крыши вдруг слышится подозрительный шум, нужно сразу быстро отойти в сторону, вместо того, чтобы останавливаться и разглядывать, что происходит наверху. Необходимо быстро прижаться к стене — козырек крыши защитит от схода льда и снега. Бежать от здания опасно — неизвестно, по какой траектории падает снег.

Сосульки представляют не меньшую опасность. Если возле дома огорожен участок, ни в коем случае не заходите в него. Если же опасная зона не выделена, соблюдайте осторожность и не подходите близко к стенам зданий.

Сотрудники ведомства рекомендуют родителям провести беседы с детьми. Малышей необходимо предупредить о том, как опасно играть вблизи домов.

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Берегись сосулек: МЧС предупреждает омичей о сходе снега с крыш
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