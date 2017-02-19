Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Чуркин вступил в перепалку с американцами по поводу Крыма
Эксперты спрогнозировали наиболее вероятный сценарий в Донбассе
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Чем занять пустую стену? Идеи пора освежить
Украинский «Тирекс» против «Арматы»: эксперт сравнил танки – СМИ
ВСУ окружили блокадников Донбасса: готовится штурм
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Специалист рассказал, как справиться с бессонницей за неделю
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
14В США прошла самая престижная выставка собак
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
22:09 (мск), источник: Крым Press

23 февраля в Крыму прогремят праздничные салюты в Севастополе и Керчи

В День защитника Отечества — 23 февраля — артиллеристы Южного военного округа дадут праздничные салюты в Севастополе и Керчи.

Салютные расчеты артиллерийских подразделений произведут более 3 тысяч фейерверочных и около 1,5 тысяч холостых артиллерийских выстрелов. Они будут произведены 30-ю залпами с темпом в 30 секунд, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250−300 метров. Жители городов смогут увидеть девять видов праздничных салютов — «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций, представленных в семи цветах, — рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Сейчас более 350 артиллеристов ЮВО занимаются подготовкой 90 орудий различных типов, составляют рисунок и цветовую гамму салютных залпов. Отметим, что, кроме крымских городов, артиллерийские расчеты ЮВО дадут салюты еще в шести городах на материке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крым может провалить курортный сезон, если
Белый дом: спецслужбы опровергли связи между Трампом и Россией
Иран заявил о стремлении создать на Ближнем Востоке союз с РФ
Испытания российской военной техники в Арктике сняли на видео
В Германии планируют депортировать рекордное число мигрантов
Сенатор из США заявил о возможных новых санкциях против России
Скончалась актриса Светлана Карпинская
В нескольких городах Белоруссии прошли митинги «нетунеядцев»
Спорт
Пьедестал близко, а не укусишь. Шипулин снова четвертый на ЧМ Антон Шипулин из-за двух промахов в масс-старте не смог завоевать награду в последней личной гонке чемпионата мира в Хохфильцене
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Жители Подмосковья заплатят за ремонт подъездов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь