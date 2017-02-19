23 февраля в Крыму прогремят праздничные салюты в Севастополе и Керчи

Салютные расчеты артиллерийских подразделений произведут более 3 тысяч фейерверочных и около 1,5 тысяч холостых артиллерийских выстрелов. Они будут произведены 30-ю залпами с темпом в 30 секунд, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250−300 метров. Жители городов смогут увидеть девять видов праздничных салютов — «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций, представленных в семи цветах, — рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Сейчас более 350 артиллеристов ЮВО занимаются подготовкой 90 орудий различных типов, составляют рисунок и цветовую гамму салютных залпов. Отметим, что, кроме крымских городов, артиллерийские расчеты ЮВО дадут салюты еще в шести городах на материке.