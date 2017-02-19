Скончался глава Ассоциации производителей фармпродуктов Казахстана

Скончался президент объединения юридических лиц «Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана «ФармМедИндустрия Казахстана» Серик Султанов. Об этом на своей странице в Faсebook президент Ассоциации Вячеслав Локшин, передает Zakon.kz.

«Трагическая весть! Ушёл из жизни один из самых ярких организаторов фармацевтической отрасли и отечественной фарм промышленности Серик Султанов. Он все время был первым- первым генеральным директором НЦЛС, первым председателем Комитета Фармации, первым, самым убежденным организатором фармацевтической промышленности Казахстана, первым и бессменным президентом Ассоциации фармпроизводителей. Не будучи фармацевтом по первому образованию он был одним из самых образованных специалистов в этой сфере. Меня всегда восхищала его абсолютная убеждённость в необходимости развития национальной фарминдустрии, его вклад сложно переоценить! Надёжный друг, заботливый отец, муж, сын, дедушка, он в этой роли тоже всегда восхищал, потому что отдавал всего себя своим родным. Всех, кто знал о его болезни в последние годы поражался его трудоспособности, расстановке приоритетов всегда в пользу дела», — написал Лошкин.