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19:46 (мск), источник: Zakon.kz

Скончался глава Ассоциации производителей фармпродуктов Казахстана

Серик Султанов скончался в возрасте 58 лет.

Источник: Zakon.kz

Скончался президент объединения юридических лиц «Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана «ФармМедИндустрия Казахстана» Серик Султанов. Об этом на своей странице в Faсebook президент Ассоциации Вячеслав Локшин, передает Zakon.kz.

«Трагическая весть! Ушёл из жизни один из самых ярких организаторов фармацевтической отрасли и отечественной фарм промышленности Серик Султанов. Он все время был первым- первым генеральным директором НЦЛС, первым председателем Комитета Фармации, первым, самым убежденным организатором фармацевтической промышленности Казахстана, первым и бессменным президентом Ассоциации фармпроизводителей. Не будучи фармацевтом по первому образованию он был одним из самых образованных специалистов в этой сфере. Меня всегда восхищала его абсолютная убеждённость в необходимости развития национальной фарминдустрии, его вклад сложно переоценить! Надёжный друг, заботливый отец, муж, сын, дедушка, он в этой роли тоже всегда восхищал, потому что отдавал всего себя своим родным. Всех, кто знал о его болезни в последние годы поражался его трудоспособности, расстановке приоритетов всегда в пользу дела», — написал Лошкин.

Султанов Серик Егельевич родился 9 октября в 1959 года в селе Панфилово Павлодарской области. В 1980 году окончил Павлодарский педагогический институт. Завершил Казахский государственный технический университет в 1993 году заочно. Трудовой стаж:

  • Организатор внеклассной и внешкольной работы средней школы (1980);
  • Второй, первый секретарь Иртышского райкома ЛКСМК (1980−1982);
  • Заведующий отделом Павлодарского обкома ЛКСМК (1983−1985);
  • Мастер, заместитель начальника цеха, заместитель секретаря, секретарь парткома инструментального завода ПО «Павлодарский тракторный завод» (1985−1988);
  • Второй секретарь Ильичевского райкома партии (1988−1990);
  • Генеральный директор АО «Мед-полимер» (1990−1998);
  • Генеральный директор РГКП «Центр лекарственных средств «Дэрі-Дармек» (1998−2002);
  • Председатель Комитета фармации, фармацевтической и медицинской промышленности Минздрава Республики Казахстан (01.02.2002−03.12.2003);
  • Президент объединения юридических лиц «Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана «ФармМедИндустрия Казахстана» (с 2004)

Прочие должности:

  • Член Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан (с 04.2007);
  • Член Экспертного совета по вопросам предпринимательства Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (18.06.2008);
  • Независимый директор акционерного общества «Национальный медицинский холдинг» (с 13.10.2008);
  • Член совета директоров АО «Национальный медицинский холдинг» (с 03.2009)

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