Следующая неделя обещает теплую погоду и транспортный коллапс

Завтра, в понедельник, 20 февраля, ожидается переменная облачность с небольшим снегом. Температура воздуха утром минус 9 минус 12 градусов, днем и вечером от минус 8 до 0 градусов.

Во вторник, среду и четверг, 21, 22 и 23 февраля, к такой же облачности и температуре добавится еще и дождь со снегом. На улицах будет скользко и сыро.

В пятницу, 24 февраля, впервые за зиму ожидается плюсовая температура. Синоптики обещают вечером от 0 до плюс 1 градуса тепла. К ночи опять несколько похолодает и на дорогах будет неизбежный гололед. Вдобавок могут начать проваливаться подтаявшие «козьи тропки»,

которые пешеходы успели проложить за зиму по сугробам.

В субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля, характер погоды существпенно не изменится.

Спасатели и сотрудники ГИБДД уже успели обратиться к автомобилистам и пешеходам с просьбой проявлять на улице максимальную осторожность и по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.