Ушел из жизни украинский кинорежиссер Максим Паперник
На 47-м году жизни скончался от онкологического заболевания украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник.
На 47-м году жизни скончался от онкологического заболевания украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник.
В воскресенье, 19 февраля, на 47-м году жизни скончался украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник. Об этом сообщает «ГОРДОН».
По словам родственников Паперника, он страдал онкологическим заболеванием. Максим Паперник родился 20 апреля 1969 года. Жил в Киеве. Окончил с отличием кинофакультет Киевского института театрального искусства им. И.
Среди известных работ Паперника новогодние