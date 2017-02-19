Ушел из жизни украинский кинорежиссер Максим Паперник

В воскресенье, 19 февраля, на 47-м году жизни скончался украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник. Об этом сообщает «ГОРДОН».

По словам родственников Паперника, он страдал онкологическим заболеванием. Максим Паперник родился 20 апреля 1969 года. Жил в Киеве. Окончил с отличием кинофакультет Киевского института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. Затем окончил факультет театральной режиссуры этого же вуза. После работал в Национальной телекомпании Украины. С 1997 года стал одним из самых успешных клипмейкеров Украины. С 2003 года начинает снимать как телевизионные, так и игровые фильмы.