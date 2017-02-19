Прогноз погоды на 20 февраля

В Бричанах и Сороках плюс один, в Бельцах на градус больше. В Кишиневе и Тирасполе до трёх выше ноля, в Леове плюс четыре. В Комрате и Кагуле до пяти градусов тепла.

В ближайшие дни потеплеет. В столице днем до плюс десяти, ночью до плюс четырех градусов. В пятницу воздух прогреется до 16 выше ноля.