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20:15 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 20 февраля

Завтра в Молдове ожидается облачная погода, пройдут дожди, на юге страны ливни. Атмосферное давление нормальное. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс один, в Бельцах на градус больше. В Кишиневе и Тирасполе до трёх выше ноля, в Леове плюс четыре. В Комрате и Кагуле до пяти градусов тепла.

В ближайшие дни потеплеет. В столице днем до плюс десяти, ночью до плюс четырех градусов. В пятницу воздух прогреется до 16 выше ноля.

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