Первые слова Павла Стратана после смерти его брата — Нелу
Известный исполнитель Павел Стратан сделал первое заявление после кончины его брата — продюсера Нелу Стратана.
Известный исполнитель Павел Стратан сделал первое заявление после кончины его брата — продюсера Нелу Стратана.
КИШИНЕВ, 19 feb — Sputnik. Исполнитель Павел Стратан после кончины своего брата — Нелу Стратана — впервые сделал публичные заявления, сообщает sputnik.md. Артист на своей страничке в социальных сетях рассказал о том, что намерен провести концерты в нескольких итальянских городах, где он исполнит несколько песен в память о своем брате, который внезапно умер 8 февраля.
«У меня большая печаль в сердце
Нелу Стратан, в возрасте 51 года, внезапно умер после сердечного приступа. Смерть произошла во время сна. Нелу Стратан был найден мертвым в своей квартире.