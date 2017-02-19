Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Чуркин вступил в перепалку с американцами по поводу Крыма
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
Видео загадочного НЛО набирает популярность в Сети
Собчак против Брежневой: последний шанс
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Украинский «Тирекс» против «Арматы»: эксперт сравнил танки – СМИ
ВСУ окружили блокадников Донбасса: готовится штурм
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Самый грязный город в мире
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
14В США прошла самая престижная выставка собак
20:31 (мск), источник: Sputnik.md

Первые слова Павла Стратана после смерти его брата — Нелу

Известный исполнитель Павел Стратан сделал первое заявление после кончины его брата — продюсера Нелу Стратана.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 feb — Sputnik. Исполнитель Павел Стратан после кончины своего брата — Нелу Стратана — впервые сделал публичные заявления, сообщает sputnik.md. Артист на своей страничке в социальных сетях рассказал о том, что намерен провести концерты в нескольких итальянских городах, где он исполнит несколько песен в память о своем брате, который внезапно умер 8 февраля.

«У меня большая печаль в сердце из-за того, что я потерял брата, поэтому несколько композиций я исполню в его память», — отметил Павел Стратан.

Нелу Стратан, в возрасте 51 года, внезапно умер после сердечного приступа. Смерть произошла во время сна. Нелу Стратан был найден мертвым в своей квартире.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Советы при покупке б/у авто: как распознать битые машины
Белый дом: спецслужбы опровергли связи между Трампом и Россией
Иран заявил о стремлении создать на Ближнем Востоке союз с РФ
Испытания российской военной техники в Арктике сняли на видео
В Германии планируют депортировать рекордное число мигрантов
Сенатор из США заявил о возможных новых санкциях против России
Более 30 человек погибли при взрыве на рынке в столице Сомали
В нескольких городах Белоруссии прошли митинги «нетунеядцев»
Спорт
Пьедестал близко, а не укусишь. Шипулин снова четвертый на ЧМ Антон Шипулин из-за двух промахов в масс-старте не смог завоевать награду в последней личной гонке чемпионата мира в Хохфильцене
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Жители Подмосковья заплатят за ремонт подъездов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь