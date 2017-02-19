В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение грузовиков на трассе М-5

По данным Управления дорогами «Южный Урал», временное ограничение введено с 15 часов воскресенья, 19 февраля, на участке с 1548 по 1780 километр трассы М-5 «Южный Урал».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МЧС области, на данном участке нет автомобильных заторов. Трасса находится в проезжем состоянии.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в большинстве районов области пройдет снег, возможны метели. В понедельник, 20 февраля, снег возможен на всей территории региона, в горах синоптики обещают сильный снег, в отдельных районах метели. В дневные часы прогнозируются плюсовые температуры. На дорогах гололедица в виде снежного наката.

Для мониторинга обстановки на автодорогах работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок на личном автотранспорте в район ограничения движения.