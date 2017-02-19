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21:18 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже в ближайшую рабочую неделю будут идти дожди и потеплеет до … + 4 градусов

В Воронеже в ближайшие пять дней заметно потеплеет. Улицы покроют огромные лужи и будут идти дожди.

В понедельник, 20 февраля, в Воронеже в ночное время будет около нуля градусов. Днем воздух в нашем городе прогреется до 2 градусов тепла. В первый день рабочей недели синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков.

Обойдется без дождей и вторник, 21 февраля. При том, что ночью столбики термометров опустятся до 1 градуса мороза, днем наоборот станет около 3 градусов тепла.

Со среды и до пятницы в Воронеже пройдут небольшие дожди.
В среду, 22 февраля, в столице Черноземья в ночное время будет 1 градус тепла, а днем и вовсе потеплеет до 4 выше нуля.
В четверг, 23 февраля, ночью в нашем городе столбики термометров замрут на отметке в 0 градусов. Днем будет также 4 градуса, как и накануне.

И, наконец, в пятницу, 24 февраля, в Воронеже потеплеет ночью до 2 градусов со знаком плюс. А в дневное время воздух прогреется до … +4 градусов.

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