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21:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми выбрали самую красивую маленькую «топ-модель»

За главный титул боролись 26 девочек в возрасте от 8 до 14 лет.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Финал конкурса красоты «Топ-модель по-детски» состоялся в краевой столице в воскресенье, 19 февраля.

Мероприятие проходило в рамках федерального проекта. Кастинги стартовали ещё в январе этого года сразу в несколько городах региона — Перми, Соликамске и Березниках. Основным критерием был возраст — от 8 до 14 лет, а также умение держаться на публике и грамотно преподнести себя.

На отборочный тур попали 30 школьниц. Подготовка к гала-выступлению длилась всего неделю и проходила в формате реалити-шоу. Девочки участвовали в мастер-классах, выполняли задания на выбывание, а также пробовали себя в качестве фотомоделей для спортивного магазина. На интернет-канале официального организатора, на передачах по телевидению и в социальных сетях вышло четыре серии, посвященных данному этапу.

На финальный показ попали 26 девочек. Заключительными испытаниями стали дефиле — как в обычной одежде, так и в вечерних нарядах — по подиуму перед зрителями и «вопрос-ответ», где участницы рассказывали, что дал им конкурс, чему они научились за это время.

В итоге третье место заняла Кира Карпакова, второе — Майя Ботина. Победителем же стала 11-летняя Вита Волкова. Она учится в пятом классе, занимается танцами и играет на гитаре, а в будущем мечтает стать актрисой или моделью. К слову, в конкурсе участвовала и её сестра Ева Волкова.

«Я очень удивилась, когда произнесли моё имя — даже не поверила, что выбрали именно меня. Столько прекрасных и талантливых девочек было! Это первый опыт, и родители отправили меня на конкурс ради интереса, чтобы узнать, смогу ли реализоваться там. Самым же трудным для меня было участие в фотосессии, потому что оказалось, что я плохо выхожу на фотографиях», — призналась Вита.

Стоит отметить, что помимо подарочного диплома и подарков от спонсоров, все финалистки отправятся в Москву, где будут представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса и реалити-шоу «Топ-модель по-детски».

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