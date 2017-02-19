В Перми выбрали самую красивую маленькую «топ-модель»
За главный титул боролись 26 девочек в возрасте от 8 до 14 лет.
За главный титул боролись 26 девочек в возрасте от 8 до 14 лет.
Финал конкурса красоты «Топ-модель по-детски» состоялся в краевой столице в воскресенье, 19 февраля.
Мероприятие проходило в рамках федерального проекта. Кастинги стартовали ещё в январе этого года сразу в несколько городах региона — Перми, Соликамске и Березниках. Основным критерием был возраст — от 8 до 14 лет, а также умение держаться на публике и грамотно преподнести себя.
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На финальный показ попали 26 девочек. Заключительными испытаниями стали дефиле — как в обычной одежде, так и в вечерних нарядах — по подиуму перед зрителями и «вопрос-ответ», где участницы рассказывали, что дал им конкурс, чему они научились за это время.
В итоге третье место заняла Кира Карпакова, второе — Майя Ботина. Победителем же стала 11-летняя Вита Волкова. Она учится в пятом классе, занимается танцами и играет на гитаре, а в будущем мечтает стать актрисой или моделью. К слову, в конкурсе участвовала и её сестра Ева Волкова.
«Я очень удивилась, когда произнесли моё имя — даже не поверила, что выбрали именно меня. Столько прекрасных и талантливых девочек было! Это первый опыт, и родители отправили меня на конкурс ради интереса, чтобы узнать, смогу ли реализоваться там. Самым же трудным для меня было участие в фотосессии, потому что оказалось, что я плохо выхожу на фотографиях», — призналась Вита.
Стоит отметить, что помимо подарочного диплома и подарков от спонсоров, все финалистки отправятся в Москву, где будут представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса и