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22:07 (мск), источник: Крым Press

В Крыму учреждают «Туристический «Оскар»

«Туристический «Оскар», по мнению главы комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексея Черняка, поможет определить лучших из лучших в туристической отрасли и популяризировать собственно курортный полуостров.

Помимо того, что мы будем награждать лучших из лучших, хотим саму акцию сделать туристическим «Оскаром» в Крыму, чтобы она каждый год набирала обороты, большее количество желающих, — считает А. Черняк.

Приживется ли «Оскар»? Пока речь идет о конкурсе-акции «Признание года». Сообщается, что в церемонии награждения в 16 номинациях (!) будут принимать участие представители различных туристических направлений Крыма. От туроператоров и рестораторов до виноделов и сыроваров.

Мы старались охватить все сферы туристической отрасли, даже лучшие объекты размещения туристов будем оценивать. Если конкурс понравится людям, то можно сделать его ежегодным «Оскаром». Инициатива о проведении акции поступила от работников отрасли. Они хотели, чтобы она носила нестандартный формат, — рассказал А. Черняк.

Сбор заявок на «Оскар» начался с 1 января 2017 года. В конце марта станут известны победители-номинанты.

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