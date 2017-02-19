В Крыму учреждают «Туристический «Оскар»

Помимо того, что мы будем награждать лучших из лучших, хотим саму акцию сделать туристическим «Оскаром» в Крыму, чтобы она каждый год набирала обороты, большее количество желающих, — считает А. Черняк.

Приживется ли «Оскар»? Пока речь идет о конкурсе-акции «Признание года». Сообщается, что в церемонии награждения в 16 номинациях (!) будут принимать участие представители различных туристических направлений Крыма. От туроператоров и рестораторов до виноделов и сыроваров.

Мы старались охватить все сферы туристической отрасли, даже лучшие объекты размещения туристов будем оценивать. Если конкурс понравится людям, то можно сделать его ежегодным «Оскаром». Инициатива о проведении акции поступила от работников отрасли. Они хотели, чтобы она носила нестандартный формат, — рассказал А. Черняк.