В Крыму учреждают «Туристический «Оскар»
«Туристический «Оскар», по мнению главы комитета по
«Туристический «Оскар», по мнению главы комитета по
Помимо того, что мы будем награждать лучших из лучших, хотим саму акцию сделать туристическим «Оскаром» в Крыму, чтобы она каждый год набирала обороты, большее количество желающих, — считает А. Черняк.
Приживется ли «Оскар»? Пока речь идет о
Мы старались охватить все сферы туристической отрасли, даже лучшие объекты размещения туристов будем оценивать. Если конкурс понравится людям, то можно сделать его ежегодным «Оскаром». Инициатива о проведении акции поступила от работников отрасли. Они хотели, чтобы она носила нестандартный формат, — рассказал А. Черняк.
Сбор заявок на «Оскар» начался с 1 января 2017 года. В конце марта станут известны