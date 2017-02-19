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22:10 (мск), источник: "Российская газета"

Патриарх Кирилл обратился к противникам передачи Исаакиевского собора

Огромная часть храмов Русской православной церкви — это памятники, которые в годы воинствующего безбожия были насильственно изъяты у верующих и использовались так, как считали целесообразным власти. Какие-то (конечно, их было меньшинство) превратились в музеи; остальные использовались чисто утилитарно — как мастерские, коровники, склады, зернохранилища….

Источник: РИА "Новости"

Неопровержимым историческим фактом является то, что именно верующие люди во многом создавали культурное наследие нашей страны — тысячи произведений искусства, храмы, монастыри. Возвращение права самостоятельно хранить свои святыни не может представлять никакой угрозы, а лишь вдохнет подлинную жизнь в памятники, в еще большей степени сделает их средством народного просвещения. Это будет продолжением трудов достойных музейных работников, с личным участием многих из них. Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа. Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей в истории национального разделения. Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать символом согласия и взаимного прощения — белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедными. Ведь красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит. Церковь молится о том, чтобы возвращение Исаакия остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы повод для раздора. Верим, что Всемилостивый Господь принесет мир и рассеет сомнения, возникающие по незнанию и неведению.

Я хотел бы обратиться в первую очередь к доброжелательным людям, которые выступают сегодня против передачи собора Русской православной церкви. Перечислю причины, по которым они выражают свое негативное отношение к такой передаче.

Первая — это опасение, что собор перестанет быть свободным для доступа людей, не имеющих отношения к православию. Гарантирую, что собор будет открыт для всех желающих — и тех, кто хочет помолиться в нем, и тех, кто хочет просто увидеть красоту этого великолепного сооружения и ознакомиться с историей замечательного памятника. Более того, в отличие от существующей сегодня практики, вход в собор будет бесплатным.

Вторая озабоченность связана с продолжением музейной деятельности. Конечно, собор является выдающимся произведением нашей национальной культуры, и для того чтобы ознакомиться с этим памятником, нужно профессиональное экскурсионное сопровождение. Это сопровождение будет осуществляться в полной мере — на том уровне, на котором оно осуществляется сегодня. Более того, мы надеемся, что этот уровень будет только повышаться, как и уровень музейной деятельности в целом, в ее научном и просветительском аспектах.

Наконец, есть озабоченность, что Церковь не справится с решением ремонтных и реставрационных задач так, как это делал музей. Заверяю вас, что средства у Церкви будут. При полностью бесплатном входе сохранится плата за экскурсионное обслуживание, а также за осмотр города с колоннады Исаакиевского собора. По нашим подсчетам, этих средств полностью хватит на обеспечение текущих ремонтно-реставрационных работ в тех объемах, в каких они осуществлялись за последние десять лет.

То, что я сейчас говорю, обращаясь ко всем, еще раз хочу подчеркнуть, доброжелательным критикам передачи Церкви Исаакиевского собора, будет выполнено. Все гарантии, которые мы даем, будут реализованы. Поэтому ни забота о сокращении городского бюджета якобы за счет неких ассигнований Церкви на ремонтно-восстановительные работы, ни сокращение экскурсионной деятельности, ни ограничение доступа в собор не должны больше никого волновать. Однако создается впечатление, что сегодня тема передачи Исаакиевского собора волнует не столько доброжелательных критиков, сколько тех, кто пытается ее использовать исключительно в политических целях. Попрошу всех — и власть имущих, и общественность, и народ наш — именно так воспринимать эти протестные действия. Мы живем в условиях политического плюрализма, и люди выражают свою точку зрения на то или иное событие в жизни государства и общества. Очень часто их позиция оказывается политически ориентирована — такова реальность. Но передача Исаакиевского собора Церкви в принципе не должна становиться причиной для политических протестных выступлений. Очень надеюсь, что после разъяснений, данных Патриархом, эти протестные выступления прекратятся. И дай Бог, чтобы никогда больше ни тема Церкви и ее роли в общественной жизни, ни тема искусства и культуры не разделяли нас, и мы могли все вместе строить лучшее будущее для нашей страны и нашего народа.

заголовок дан редакцией

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