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22:28 (мск), источник: Известия.Ру

Умерла народная артистка России Светлана Карпинская

18 февраля не стало народной артистки России, актрисы Санкт-Петербургского театра Комедии им. Н. П. Акимова Светланы Карпинской.

Источник: РИА "Новости"

Широкий зритель знает ее прежде всего как Катю Иванову — главную героиню фильма «Девушка без адреса» (1957). Карпинская снялась у Эльдара Рязанова, будучи непрофессиональной актрисой. Но песни, прозвучавшие в этом фильме и ставшие известными на весь Союз — «Песенка о Москве» («Если улицы Москвы вытянуть в одну…»), «Я, девчоночка, жила, забот не знала» — она исполнила сама.

После оглушительного успеха кинокартины, где снимались также Николай Рыбников, Эраст Гарин и Рина Зеленая, Карпинская решила получить актерское образование. Она поступила в Ленинградский театральный институт; выдающийся педагог Борис Зон принял ее к себе сразу на второй курс.

В 1963 году Николай Акимов пригласил молодую актрису в свой театр Комедии, где она прослужила до конца жизни. У этого великого режиссера Карпинская сыграла, в частности, Принцессу («Тень» Шварца) и Марию («Двенадцатая ночь» Шекспира). Актрису ценил Петр Фоменко, у которого она сыграла несколько ролей в тот период, когда он руководил театром Комедии. Также Фоменко снял Карпинскую в фильме «На всю оставшуюся жизнь» (1975). На родной сцене Карпинская играла в спектаклях Романа Виктюка, Дмитрия Астрахана, Владимира Туманова, Татьяны Казаковой. В последние годы была занята в спектаклях «Ретро», «Не все коту масленица», «Как важно быть серьезным».

В фильмографии актрисы — «Командировка» (1961), «Сладкая женщина», «Длинное, длинное дело» (обе картины — 1976), «Ослиная шкура» (1982) и др.

Светлана Карпинская была женой Геннадия Воропаева (умер в 2001 году), одного из ведущих артистов театра Комедии.

Смерть Светланы Алексеевны наступила после тяжелой продолжительной болезни, из-за которой актриса не выходила на сцену родного театра около года. 16 сентября Светлане Карпинской исполнилось бы 80 лет.

Время и место прощания уточняются.

Комментарии
1
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Спаси, Господи!
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