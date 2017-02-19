Умерла народная артистка России Светлана Карпинская
18 февраля не стало народной артистки России, актрисы
18 февраля не стало народной артистки России, актрисы
Широкий зритель знает ее прежде всего как Катю Иванову — главную героиню фильма «Девушка без адреса» (1957). Карпинская снялась у Эльдара Рязанова, будучи непрофессиональной актрисой. Но песни, прозвучавшие в этом фильме и ставшие известными на весь Союз — «Песенка о Москве» («Если улицы Москвы вытянуть в одну…»), «Я, девчоночка, жила, забот не знала» — она исполнила сама.
После оглушительного успеха кинокартины, где снимались также Николай Рыбников, Эраст Гарин и Рина Зеленая, Карпинская решила получить актерское образование. Она поступила в Ленинградский театральный институт; выдающийся педагог Борис Зон принял ее к себе сразу на второй курс.
В 1963 году Николай Акимов пригласил молодую актрису в свой театр Комедии, где она прослужила до конца жизни. У этого великого режиссера Карпинская сыграла, в частности, Принцессу («Тень» Шварца) и Марию («Двенадцатая ночь» Шекспира). Актрису ценил Петр Фоменко, у которого она сыграла несколько ролей в тот период, когда он руководил театром Комедии. Также Фоменко снял Карпинскую в фильме «На всю оставшуюся жизнь» (1975). На родной сцене Карпинская играла в спектаклях Романа Виктюка, Дмитрия Астрахана, Владимира Туманова, Татьяны Казаковой. В последние годы была занята в спектаклях «Ретро», «Не все коту масленица», «Как важно быть серьезным».
В фильмографии актрисы — «Командировка» (1961), «Сладкая женщина», «Длинное, длинное дело» (обе картины — 1976), «Ослиная шкура» (1982) и др.
Светлана Карпинская была женой Геннадия Воропаева (умер в 2001 году), одного из ведущих артистов театра Комедии.
Смерть Светланы Алексеевны наступила после тяжелой продолжительной болезни,
Время и место прощания уточняются.