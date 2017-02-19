Акция протеста в центре Киева завершилась

Сообщается, что после неудачной попытки установить палатку около Администрации Президента и потасовок с полицией активисты, требующие от Президента Петра Порошенко поддержать блокаду неподконтрольных территорий, покинули ул. Банковую и ул. Институтскую.

Митингующие завершили акцию протеста на ул. Банковой и Институтской в Киеве. Об этом сообщают «Українські Новини».

Некоторые из них, в частности организаторы акции депутаты Верховной Рады от «Объединения «Самопомощь» Егор Соболев и Семен Семенченко, переместились на Майдан Незалежности.

При этом Соболев в ходе потасовки с правоохранителями получил незначительные повреждения на лице.

Повреждения также получили около 10 митингующих.

Госпитализирован один активист с черепно-мозговой травмой.

Акцию протеста планируют продолжить завтра.

Как сообщалось, 19 февраля под АП протестующие требовали прекратить торговлю с оккупированным Донбассом. Вечером 19 февраля в Киеве на улице Институтской начались столкновения между протестующими и полицией. Полиция задержала председателя Организации украинских националистов Николая Коханивского и еще несколько протестующих. В ходе столкновений пострадали по меньшей мере 10 человек.