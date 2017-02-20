Многих жителей Владивостока оставят без света (адреса)

Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
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ул. 40 лет ВЛКСМ 15, 19,
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ул. Борисенко 46,
ул. Демьяна Бедного 17,
ул. Калинина 29, 31, 33, 35, 6, 4,
ул. Третий Ключ 42, 4,
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ул. Маковского 35А,
ул. Мыс Кунгасный 1А, 5, 2,
ул. Находкинская 10, 11,
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Океанский пр-кт.5,
переулок Полетаева 6,
ул. Сафонова 10, 12, 3, 7, 8, 9,
ул. Светланская 21, 23,
ул. Связи 22, 22А, 22Б, 24, 3, 5,
ул. Талалихина 10, 12, 3, 5, 6, 8, 9,
ул. Тухачевского 58, Школьный пер. 3,
ул. Шошина 19.