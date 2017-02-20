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03:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Многих жителей Владивостока оставят без света (адреса)

В понедельник, 20 февраля, во Владивостоке пройдут плановые работы по ремонту и диагностике электросетей, влекущие за собой отключение абонентов от электроснабжения. период работ — 9 до 17 часов, продолжительность — от двух до пяти часов.

Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

проспект 100 лет Владивостоку, 159,

ул. 40 лет ВЛКСМ 15, 19,

ул. Адмирала Кузнецова 50Б, 52Б, 53,

ул. Адмирала Фокина 16, 16А, 18, 20,

ул. Борисенко 46,

ул. Демьяна Бедного 17,

ул. Калинина 29, 31, 33, 35, 6, 4,

ул. Третий Ключ 42, 4,

ул. Комсомольская 1, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 1 В, 2, 20, 20А, 25Б, 27А, 27Б, 27 В, 27Д, 29, 3, 5А, 7, 7А, 8, 9, 9 В, 18 Г, 9 В стр. 2,

ул. Маковского 35А,

ул. Мыс Кунгасный 1А, 5, 2,

ул. Находкинская 10, 11,

ул. Никифорова 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53Б, 53 В, 55, 57,

Океанский пр-кт.5,

переулок Полетаева 6,

ул. Сафонова 10, 12, 3, 7, 8, 9,

ул. Светланская 21, 23,

ул. Связи 22, 22А, 22Б, 24, 3, 5,

ул. Талалихина 10, 12, 3, 5, 6, 8, 9,

ул. Тухачевского 58, Школьный пер. 3,

ул. Шошина 19.

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