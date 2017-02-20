Стали известны победители «Лыжни России-2017» в Казани
(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Стали известны победители массовой гонки «Лыжня России-2017», прошедшей в Казани 18 февраля на трех площадках. Об этом сообщает
(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Стали известны победители массовой гонки «Лыжня России-2017», прошедшей в Казани 18 февраля на трех площадках. Об этом сообщает
Среди девушек 1999 года рождения и младше на дистанции 3 км победили учащиеся ДЮСШ по лыжным гонкам: первой стала Арина Лисина, второй — Зульфия Хабибрахманова, а третьей — Лейсан Сахабутдинова. Среди юношей 1999 года рождения и младше на дистанции 5 км победителями тоже стали воспитанники ДЮСШ по лыжным гонкам: первое место досталось Илье Куницину, второе — Ниязу Фатыхову, а третье — Кириллу Иванову.
Среди мужчин 1998 года рождения и старше на дистанции 10 км первое место занял Артем Николаев из Казанского (Приволжского) федерального университета. Вторым и третьем стали Владимир Сергеев и Алексей Харитонов — оба из Казанского высшего военного командного училища.
Первое место среди женщин 1998 года рождения и старше на дистанции 5 км первое место заняла Елена Горохова, служащая в МВД по РТ. Второй стала Кристина Солонько (жительница Волжска, также служащая в МВД по РТ), а третьей — Екатерина Семенова (тоже жительница Волжска).
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