Стали известны победители «Лыжни России-2017» в Казани

Среди девушек 1999 года рождения и младше на дистанции 3 км победили учащиеся ДЮСШ по лыжным гонкам: первой стала Арина Лисина, второй — Зульфия Хабибрахманова, а третьей — Лейсан Сахабутдинова. Среди юношей 1999 года рождения и младше на дистанции 5 км победителями тоже стали воспитанники ДЮСШ по лыжным гонкам: первое место досталось Илье Куницину, второе — Ниязу Фатыхову, а третье — Кириллу Иванову.

Среди мужчин 1998 года рождения и старше на дистанции 10 км первое место занял Артем Николаев из Казанского (Приволжского) федерального университета. Вторым и третьем стали Владимир Сергеев и Алексей Харитонов — оба из Казанского высшего военного командного училища.

Первое место среди женщин 1998 года рождения и старше на дистанции 5 км первое место заняла Елена Горохова, служащая в МВД по РТ. Второй стала Кристина Солонько (жительница Волжска, также служащая в МВД по РТ), а третьей — Екатерина Семенова (тоже жительница Волжска).

В VIP-забеге на 2017 м среди представителей республики первое место занял заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров РТ — управляющий делами Сергей Коростелев, второе — начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов, а третье — директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

А среди представительниц Татарстана в VIP-забеге на 2017 м первое место заняла проректор по учебной работе Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева, второе — директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова, а третье — заведующая общим отделом Аппарата Президента РТ Резеда Сабирова.