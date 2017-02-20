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09:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Стали известны победители «Лыжни России-2017» в Казани

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Стали известны победители массовой гонки «Лыжня России-2017», прошедшей в Казани 18 февраля на трех площадках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на Комитет физической культуры и спорта.

Среди девушек 1999 года рождения и младше на дистанции 3 км победили учащиеся ДЮСШ по лыжным гонкам: первой стала Арина Лисина, второй — Зульфия Хабибрахманова, а третьей — Лейсан Сахабутдинова. Среди юношей 1999 года рождения и младше на дистанции 5 км победителями тоже стали воспитанники ДЮСШ по лыжным гонкам: первое место досталось Илье Куницину, второе — Ниязу Фатыхову, а третье — Кириллу Иванову.

Среди мужчин 1998 года рождения и старше на дистанции 10 км первое место занял Артем Николаев из Казанского (Приволжского) федерального университета. Вторым и третьем стали Владимир Сергеев и Алексей Харитонов — оба из Казанского высшего военного командного училища.

Первое место среди женщин 1998 года рождения и старше на дистанции 5 км первое место заняла Елена Горохова, служащая в МВД по РТ. Второй стала Кристина Солонько (жительница Волжска, также служащая в МВД по РТ), а третьей — Екатерина Семенова (тоже жительница Волжска).

В VIP-забеге на 2017 м среди представителей республики первое место занял заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров РТ — управляющий делами Сергей Коростелев, второе — начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов, а третье — директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

А среди представительниц Татарстана в VIP-забеге на 2017 м первое место заняла проректор по учебной работе Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева, второе — директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова, а третье — заведующая общим отделом Аппарата Президента РТ Резеда Сабирова.

В VIP-забеге на 2017 м среди казанцев первое место занял ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов, второе — первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Дамир Фаттахов, а третье — ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов. А в VIP-забеге на 2017 м среди представительниц столицы РТ первой стала директор Комитета содействия развитию туризма Казани Дарья Санникова.

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