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01:37 (мск), источник: BFM.ru

Мэру Риги грозит штраф за русский язык

Центр госязыка намерен оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова за общение со школьниками на русском языке, сообщает латвийский портал «Вести». Ранее Центр госязыка уже пытался оштрафовать Ушакова, в частности, за то, что Рижская дума использует русский язык для общения в соцсетях.

Источник: AP 2017

«Вы не поверите и, скорее всего, будете даже смеяться. Но Центр Государственного языка нашел еще один повод попытаться меня оштрафовать. Знаете, за что? Рассказываю — за то, что в День теней я своим теням, которые задавали вопросы на русском языке, на русском же и отвечал. Ну что, придется поспорить. Несмотря на все многочисленные попытки, Центр Госязыка не смог меня еще ни разу оштрафовать», — рассказал мэр Риги Нил Ушаков.

День теней — это акция, когда школьники могут в течение одного рабочего дня почувствовать себя представителями интересных им профессий. «Тени» могут присутствовать на совещаниях, задавать свои вопросы и делать все то, что делает выбранный ими герой.

В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным для 40% населения, имеет статус иностранного. Центр госязыка выявляет случаи неиспользования латышского языка и накладывает за это штрафы.

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