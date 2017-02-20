Жителей Врангеля со всеми проблемами отправили к участковым

Руководители ОМВД по Находке встретились с жителями поселка Врангель, сообщили ИА Дейта в городском отделе полиции.

Начальник полиции Олег Дубовицкий и его заместитель Алексей Пастушенко рассказали о работе сотрудников органов внутренних дел по обеспечению правопорядка, мерах, направленных на снижение преступности. Особое внимание уделили выявлению и предупреждению фактов мошенничества, противодействию незаконному обороту наркотиков, а также госуслугам.

Граждан волновали вопросы нарушения соседями правил общежития — шум вечерами, парковка на газонах и клумбах под окнами квартир. Полицейские обещали разобраться с сообщениями о правонарушениях, а также напомнили жителям, что они могут обращаться с подобными жалобами к участковым, которые обязаны принять меры.

Граждан также интересовали вопросы трудоустройства в органы внутренних дел, участие в работе добровольных народных дружин. На все вопросы жители посёлка получили исчерпывающие ответы.

В завершении встречи Олег Дубовицкий поблагодарил присутствующих за участие, отметив, что подобные встречи помогают глубже изучить оперативную обстановку, повысить уровень доверия граждан к органам внутренних дел.