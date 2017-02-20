Пиотровский: назначение Исаакия выходит за религиозные рамки

По его словам, до недавних пор Исаакиевский собор был прекрасным примером компромисса в отношениях религии и музея.

«Нужно было и дальше существовать вместе, обсуждая границы этих отношений. Ведь Исаакий — не просто храм, его назначение выходит за религиозные рамки. Он в одном ряду с Петропавловским собором, гробницей наших императоров, и Казанским собором, памятником войне 1812 года. Да, это храмы, но совершенно особого значения — это историко-культурные памятники, потому они и не были в управлении Синода», — сказал директор Эрмитажа.

Пиотровский подчеркнул, что, несмотря на то, что формально закон на стороне церкви, торопиться с передачей собора нельзя.

«Я надеялся перевести ситуацию в русло переговоров и разговоров. Нельзя сейчас разрывать общество еще и по этому поводу. Решение по вопросу передачи собора не стоило принимать так быстро. Нужно сесть вместе, спокойно рассмотреть ситуацию, разобраться. Если церкви необходимо, чтобы Исаакиевский собор все могли посещать бесплатно, то ведь это можно решить иным образом», — отметил Пиотровский.

Согласно закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», любое имущество религиозного значения должно быть передано церкви в случае, если будет подано соответствующее ходатайство.