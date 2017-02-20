Ливневый снег накроет Владивосток в ближайшую среду

Владивосток, 20 февраля, PrimaMedia.

Очередные осадки накроют Владивосток в среду, 22 февраля. Согласно порталу «Расписание Погоды», в середине недели ожидается сильный ливневый и обложной снег, сообщает ИА PrimaMedia.

Осадки будут сопровождаться небольшим северным ветром, температура воздуха — от -7 до -13°C.

Ливневый снег ожидается и в субботу, 25 февраля.

Справка: Ливневый снег — это обильные твердые осадки, которые выпадают из кучево-дождевых (плотных) облаков, в основном в холодное время года. Длится обычно он не слишком долго, до 1−2 часов (чаще до получаса). Довольно быстро испаряется, поскольку имеет небольшую плотность.

Самыми холодными днями на текущей неделе будут вторник и четверг. Благодаря северному ветру (7−15м/с), будет морозно — около 18−20°C со знаком минус.