Ушел из жизни дальневосточный кинооператор-журналист

Известный дальневосточный кинооператор документального кино и телевидения, журналист, художник Владимир Пиневич скончался на 68 году жизни, 19 февраля в Хабаровске.



Долгие годы Владимир Иванович работал телеоператором в Государственной телерадиокомпании «Дальневосточная», затем в Дальневосточной государственной научной библиотеке.



Владимир Пиневич окончил ВГИК им. Герасимова. Весной 1975 года в качестве кинооператора отправился на БАМ, многое успел запечатлеть для истории. В группе паломников, в 2012 году, он отправился на святую землю — остров Валаам, посетил Спасо-Преображенский ставропигиальный Валаамский монастырь, преклонился к нетленным мощам.



Так открылась еще одна страница его жизни. «В нашей группе паломников были люди разных профессий и возрастов, разных представлений о современной жизни, но всех объединяло чувство единства в вере наших предков. И всем хотелось, может быть и всего лишь один раз в жизни, побывать на далекой, но близкой и святой по вере, земле Валаама, прикоснуться к нашей великой истории, великим святыням… Красота Валаама, воспетого русскими художниками, святость былых его насельников и благодать, которую там испытываешь, останется в душе навсегда…», — писал он о своих впечатлениях о путешествии.



Владимир Пиневич снял тогда о своей поездке фильм «Валаам. Духовные причалы». Как творческий человек, Владимир Пиневич, находил в людях их особые качества, умел передать в событиях главное, его взгляд на жизнь сквозь объектив всегда был интересным.



Скромный, добрый, интеллигентный и… одинокий — это все о нем. Таким он был.



Хабаровское краевое отделение Союза журналистов России выражает соболезнования родными и близким, друзьями и коллегам Владимира Ивановича Пиневича.