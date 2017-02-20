Движение в Затоне в Иркутске ограничат на два месяца

В Иркутске с 20 февраля по 19 апреля движение в Затоне по улице Иркутная будет частично ограничено.

Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, на участке от пересечения с улицей Николая Вилкова до перекрестка с улицы Набережная Иркута отремонтируют теплосети по полосе движения из центра в Ленинский округ. За два месяца подрядчик будет работать на небольших участках в указанном промежутке. Движение транспорта в Затоне останется двусторонним.