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04:08 (мск), источник: АиФ Иркутск

Движение в Затоне в Иркутске ограничат на два месяца

Движение останется двусторонним.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутске с 20 февраля по 19 апреля движение в Затоне по улице Иркутная будет частично ограничено.

Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, на участке от пересечения с улицей Николая Вилкова до перекрестка с улицы Набережная Иркута отремонтируют теплосети по полосе движения из центра в Ленинский округ. За два месяца подрядчик будет работать на небольших участках в указанном промежутке. Движение транспорта в Затоне останется двусторонним.

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