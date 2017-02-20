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04:13 (мск), источник: Вести Приморье

Приморцев ожидает трехдневная рабочая неделя

Рабочими днями на этой неделе будут 20, 21 и 22 февраля, а с 23 по 26 февраля включительно жители края будут отдыхать.

Приморцев ожидает трехдневная рабочая неделя, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На этой неделе приморцы будут отдыхать четыре дня.

Как сообщили в департаменте госслужбы и кадров, согласно постановлению Правительства РФ, в 2017 году переносятся выходные дни с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля и с субботы 7 января на понедельник 8 мая.

«Таким образом, рабочими днями на этой неделе будут 20, 21 и 22 февраля, а с 23 по 26 февраля включительно жители края будут отдыхать», — пояснили в ведомстве.

Отметим, кроме того, в 2017 году продолжительные выходные ожидают приморцев с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

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