Ликвидировать интернаты для сирот продолжают в Иркутской области
Два интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут ликвидированы в 2017 году.
Два интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут ликвидированы в 2017 году.
Такое решение было принято 17 февраля на заседании правительства Иркутской области. Это
Учреждение в Ангарске ликвидируют
«В Ангарске есть потребность в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. В школе № 1 как раз учатся такие дети. Средства на переоборудование здания интерната заложены в бюджете», — подчеркнул Евгений Торунов. Экономия средств в год от такого маневра составит около 10 млн рублей.
Коррекционная школа- интернат в селе Казачье ждала ликвидации более трёх лет. В 2013 комиссия пришла к выводу, что здание нужно срочно капитально ремонтировать. В октябре 2013 года дети были переведены в 15 аналогичных учреждений по всей области. Всё это время в школе числится 11 работников. На вполне логичный вопрос заместителя председателя правительства региона Руслана Болотова о том, что работники делают в пустом учреждении столько лет, Евгений Торунов пояснил, что охраняют здание.