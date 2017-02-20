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04:15 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ликвидировать интернаты для сирот продолжают в Иркутской области

Два интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут ликвидированы в 2017 году.

Источник: Reuters

Такое решение было принято 17 февраля на заседании правительства Иркутской области. Это школа-интернат № 7 в Ангарске и коррекционная школа-интернат в селе Казачье Боханского района.

Учреждение в Ангарске ликвидируют из-за сокращения количества детей-сирот. Как пояснил первый заместитель министра образования Евгений Торунов, на 1 января 2014 года в регионе было 1439 сирот, на 1 октября 2016 года их осталось 987 человек. В школе сегодня обучаются 54 воспитанника, а рассчитано учреждение на 150 человек. Причём, многие учащиеся стоят на пороге перехода в учреждениях профессионального образования. Предполагается часть детей распределить в учреждения соцзащиты, к примеру, в подобную школу в посёлке Лесогорск Чунского района и др. Все дети будут распределены с учётом их мнения, местом проживания родственников, также обещают принять во внимание сложившиеся между ними отношения. В школе-интернате остается 105 работников, 70 из которых встанут на учёт в центр занятости, часть работников уйдёт на пенсию, остальные перейдут работать в школу № 1, которая переедет в освободившееся здание.

«В Ангарске есть потребность в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. В школе № 1 как раз учатся такие дети. Средства на переоборудование здания интерната заложены в бюджете», — подчеркнул Евгений Торунов. Экономия средств в год от такого маневра составит около 10 млн рублей.

Коррекционная школа- интернат в селе Казачье ждала ликвидации более трёх лет. В 2013 комиссия пришла к выводу, что здание нужно срочно капитально ремонтировать. В октябре 2013 года дети были переведены в 15 аналогичных учреждений по всей области. Всё это время в школе числится 11 работников. На вполне логичный вопрос заместителя председателя правительства региона Руслана Болотова о том, что работники делают в пустом учреждении столько лет, Евгений Торунов пояснил, что охраняют здание.

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